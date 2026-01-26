Wetter

Glätte und Schneefall - Weiter Unwettergefahr

Gefrierender Regen macht die Straßen weiter rutschig – besonders im Nordosten. Wo Autofahrer besonders aufpassen müssen und in welcher Region viel Schnee herunterkommen könnte.

Bis in den Morgen warnt der Wetterdienst vor Glätte und Schnee. Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Bis in den Morgen warnt der Wetterdienst vor Glätte und Schnee.

Offenbach (dpa) - Gefrierender Regen, Böen und Schnee: Zum Wochenstart erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) zunächst weiter Glätte für Teile des Landes. Vor allem in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin warnen die Meteorologen bis in den Morgen vor Glatteis. Durch überfrierenden Regen könnte es für Autofahrer und Autofahrerinnen auf den Straßen gefährlich werden.

Im Nordosten entspanne sich tagsüber die Glatteissituation wegen gefrorener Böen nur zögerlich. Auch in Südostbayern und Ostsachsen bestehe weiter Gefahr durch überfrierende Nässe. Dagegen bringe weniger Regen und ein Temperaturanstieg in Sachsen und Südbrandenburg vorübergehende Entspannung.

Warnung vor Schnee

Schnee könnte vom Süden bis in den Norden fallen. Im bayerischen Franken warnt der DWD in mehreren Landkreisen vor starkem Schneefall. In den Landkreisen Haßfurt, Bamberg, Forchheim, Schweinfurt, Erlangen und Lichtenfels könnten es zwischen 15 und 20 Zentimeter Neuschnee geben.

