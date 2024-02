Lange Störung auf drei U-Bahn-Linien in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bis in den frühen Donnerstagmorgen waren in Frankfurt mehrere Linien der U-Bahn von einer Oberleitungsstörung betroffen. Wie die Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) am Donnerstag mitteilte, waren seit Mittwochnachmittag Teile der sogenannten A-Strecke gesperrt. Der «ungewöhnliche Oberleitungsschaden» sorgte demnach zwischen Heddernheim und dem Südbahnhof für Beeinträchtigungen. Betroffen waren die Linien U1, U2 und U8.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Den Angaben des Verkehrsunternehmens zufolge wurde am frühen Mittwochnachmittag zunächst aus einem Zug der Linie U1 ein Ausfall des Fahrstroms in der Wendeanlage am Südbahnhof gemeldet. Nachdem aus drei weiteren Zügen Probleme mit dem Strom gemeldet worden waren, ließ die VGF die Linie U8 in Heddernheim sowie die Linien U1 und U2 an der Station Hügelstraße enden. Während man nach dem Schaden suchte, wurde demnach parallel zur Sperrung ein Ersatzverkehr mit Taxen und Bussen bis zum Südbahnhof eingerichtet.