Wichtige U-Bahn-Strecke wegen Bauarbeiten gesperrt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine wichtige U-Bahnstrecke ist ab kommender Woche in Frankfurt für Bauarbeiten gesperrt. Betroffen sind die Linien U1, U2, U3 und U8, wie die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) mitteilte. Zwischen dem Südbahnhof und der Haltestelle Hügelstraße werden ab 2.00 Uhr am 15. Juli bis 3.00 Uhr am 5. August keine Bahnen fahren. Einschränkungen gibt es bei der U8 auch zwischen Hügelstraße und Nieder-Eschbach. Grund sind Gleisbauarbeiten.

Bei der betroffenen U-Bahnstrecke handele es sich um die älteste und zugleich am stärksten befahrene in Frankfurt, erklärte die VGF. Neben den Gleisen würden auch einige Weichen saniert. Zudem sollen Signalanlagen gewartet werden. Auch Malerarbeiten und Deckenreparaturen an den Stationen stehen an.