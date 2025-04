Bauarbeiten auf S-Bahn-Strecke im Osten Frankfurts

Offenbach (dpa/lhe) - Von kommender Woche an müssen sich Fahrgäste im Osten Frankfurts wegen Bauarbeiten auf der S-Bahn-Strecke auf Einschränkungen einstellen. In den Sommer- und Herbstferien wird der Abschnitt zwischen Frankfurt-Mühlberg und Offenbach-Ost komplett gesperrt, wie die Deutsche Bahn mitteilt. Von Montag, den 28. April, an kommt es zunächst nachts und an den Wochenenden zu Sperrungen.