Bauarbeiten der Deutschen Bahn

S-Bahn-Strecke ab Frankfurt-Mühlberg wochenlang gesperrt

Am 28. April beginnen umfangreiche Arbeiten im S-Bahn-Tunnel, beginnend in Frankfurt-Mühlberg bis in den Osten Offenbachs. Unter anderem in den Sommer- und Herbstferien wird dort keine Bahn fahren.