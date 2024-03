Kein Betrieb auf zwei U-Bahn-Linien in Osterferien

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ab kommenden Samstag wird in Frankfurt drei Wochen lang der Betrieb der U-Bahn-Linien 4 und 5 eingestellt. Grund ist der Einbau eines digitalen Zugsicherungssystems, das künftig mehr Fahrten ermöglichen soll, wie die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) mitteilte. Als Ersatz sind Busse unterwegs, auch eine Straßenbahn-Sonderlinie wird eingesetzt. Die Sperrung erstreckt sich über die Osterferien, sie beginnt am 23. März um 4 Uhr und endet am 15. April um 3 Uhr.

Die VGF sieht in der Umstellung auf das Digital Train Control System (DTC) eines der wichtigsten Zukunftsprojekte. Es soll dafür sorgen, dass die Bahnen dichter auffahren können. So sollen mehr Züge eingesetzt werden, was die Kapazität der Strecke erhöht. Zusammen mit dem Einbau des digitalen Systems werden unter anderem Gleise, Beleuchtung und Kabel erneuert und repariert. Auch Schönheitsreparaturen an den Stationen will die VGF durchführen. Zudem soll auf der oberirdischen Strecke bis Preungesheim gebaut werden.