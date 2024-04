Verkehr auf Frankfurter U-Bahn-Linien U4 und U5 rollt wieder

Frankfurt (dpa/lhe) - Nach rund drei Wochen Betriebspause auf den Frankfurter U-Bahn-Linien 4 und 5 ist der Verkehr am Montag wie geplant wieder angelaufen. Die umfangreichen Arbeiten seien erfolgreich abgeschlossen worden, teilte die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) mit. Auf der Strecke waren Kabel für ein digitales Zugsicherungssystem eingebaut worden, das künftig mehr Fahrten ermöglichen soll. Um weitere Sperrungen zu vermeiden, sei die Zeit auch für andere Arbeiten etwa an der Tunnelbeleuchtung und den Brandmeldeanlagen genutzt worden, erläuterte Michael Rüffer, VGF-Geschäftsführer Technik und Betrieb. In den zurückliegenden Wochen waren Ersatzbusse und eine Straßenbahn-Sonderlinie im Einsatz gewesen.