Fahrermangel und Finanzprobleme - ÖPNV-Angebot wird dünner

Größtes Problem sei der Personalmangel, sagt Volker Tuchan, Geschäftsführer des Landesverbandes Hessischer Omnibusunternehmen (LHO). Viele Busfahrerinnen und Busfahrer seien 55 Jahre und älter und stünden wenige Jahre vor dem Ruhestand, während der Nachwuchs fehle: Die klassische dreijährige Berufskraftfahrer-Ausbildung absolviere pro Jahr nur noch eine Handvoll junger Menschen, eher kämen Quereinsteigerinnen und -einsteiger in den Beruf. Eine hohe Hürde stellten die hohen Kosten von rund 10.000 bis 12 000 Euro für die Qualifizierung dar. Außerdem fehle Geld, weil Fördermittel für den ÖPNV gekappt worden seien - und das bei hohem Investitionsbedarf in umweltfreundlichere Antriebe. «Ich habe schon die Befürchtung, dass sich die Probleme weiter verschärfen», sagt Tuchan. Nur wenn das Angebot stimme, ließen sich mehr Menschen zum Umstieg auf Busse und Bahnen bewegen.

Besonders deutlich hatte die Verkehrsgesellschaft Eswe aus WIESBADEN kürzlich die Misere beschrieben: Im Zuge von Fahrplanänderungen fielen in der hessischen Landeshauptstadt auf einigen Linien Fahrten weg - Grund seien «wirtschaftliche Notwendigkeiten», hieß es. Man reduziere das Fahrtenangebot «bedarfsgerecht» - also auf Linien und zu Zeiten, zu denen «die Nachfrage das Angebot in seiner derzeitigen Dichte nicht mehr rechtfertigt». Betroffen seien vor allem Randzeiten, also Fahrten am frühen Morgen und späten Abend.