Busverband: Fachkräftemangel gefährdet Verkehrswende

Gießen (dpa/lhe) - Der öffentliche Nahverkehr ist in einem Dilemma: Einerseits soll das Angebot ausgebaut werden, andererseits fehlen schon heute massenweise Fahrerinnen und Fahrer. Nach Angaben des Landesverbands Hessischer Omnibusunternehmen sind rund zehn Prozent der Stellen unbesetzt, hessenweit rund 1000 allein auf der Straße. Auf der Schiene sieht es nicht besser aus. «Ich sehe das schon als Gefahr für die Verkehrswende», sagte Volker Tuchan, Geschäftsführer des Landesverbands Hessischer Omnibusunternehmen mit Sitz in Gießen der Deutschen Presse-Agentur.

In dem von den Stadtwerken Gießen und deren Tochter Mit.Bus GmbH betriebenen öffentlichen Nahverkehr sind derzeit bei rund 170 Beschäftigten zwei Busfahrer-Stellen offen, wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilte. «Ja, die Jahreszeit hat Einfluss auf die Personaldecke», erklärte der Sprecher, machte aber keine konkreteren Angaben. Auch in Gießen würden die Fahrpläne im Dezember umgestellt, das dann gültige Angebot könne durch das vorhandene Personal abgedeckt werden. «Aktuell gibt es bei uns keine Fahrtausfälle wegen Personalmangels», so der Sprecher.

«Den Busgesellschaften der RhönEnergie Gruppe fehlt kein Personal», teilte ein Sprecher mit. Für sie seien 350 Fahrer mit 226 Bussen in den Landkreisen Fulda, Hersfeld-Rotenburg und Main-Kinzig im Einsatz. Das sei eine ausreichende Zahl an Fahrerinnen und Fahrern. Alle Buslinien würden in der bisherigen, gewohnten Taktung bedient, Änderungen daran seien weder nötig noch geplant. «Auch für uns ist es zwar mit mehr Aufwand als früher verbunden, qualifizierte Mitarbeiter für uns zu gewinnen, aber bisher ist uns das immer gelungen - auch deshalb, weil wir in der Region als attraktiver Arbeitgeber gelten», erläuterte der Sprecher.