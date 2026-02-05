Spannungsabfall löst größeren Stromausfall in Stuttgart aus

Stuttgart (dpa) - Ein kurzer Spannungsabfall im Hochspannungsbereich ist nach Angaben des Netzbetreibers die Ursache für einen Stromausfall in Stuttgart gewesen. Der Abfall sei in weniger als einer Sekunde wieder behoben gewesen, teilte Stuttgart Netze mit. Inzwischen sei die Stromversorgung im Stadtgebiet wieder durchgehend stabil, hieß es.

Kundinnen und Kunden mit einem Niederspannungsanschluss, also die normalen Stromkunden, hätten von dem Abfall höchstens ein Flackern bemerken können, teilte der Netzbetreiber mit. Allerdings müssten Kundenanlagen, die mit einer automatischen Unterspannungssicherung ausgestattet seien, durch die Kunden wieder manuell zugeschaltet werden.

Polizei muss teils Verkehr regeln

Am Vormittag hatte es laut Polizei im Stadtgebiet von Stuttgart einen größeren Stromausfall gegeben. Wie die Polizei mitteilte, sind auch einige Ampeln ausgefallen. Man habe Streifenbesatzungen losgeschickt, um den Verkehr zu regeln, sagte eine Sprecherin. Betroffen seien auch größere Kreuzungen, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Zudem fiel in vielen Büros zeitweilig das Internet aus.

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers kam es zu mehreren Einsätzen aufgrund von Brandmeldeanlagen, die ausgelöst hatten. Wirkliche Brandeinsätze gab es laut Feuerwehr zunächst nicht.

Auch Stadtbahnen bleiben kurzzeitig stehen

Fahrgästen zufolge waren auch die Stadtbahnen in Stuttgart von dem Stromausfall betroffen. Sie habe in einer Stadtbahn gesessen, die für mehrere Minuten nicht habe weiterfahren können, sagte eine Augenzeugin der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. «Es gab eine Durchsage, dass es einen Stromausfall gibt und dass es in wenigen Minuten weitergeht», sagte die Frau.

Die S-Bahnen und der Regionalverkehr der Deutschen Bahn (DB) waren einem Bahnsprecher zufolge nicht betroffen. Auch der Flughafen war von dem Ausfall nicht betroffen.