Stromausfall in Darmstadt-Arheilgen

Darmstadt (dpa/lhe) - In etwa 150 bis 180 Haushalten in Darmstadt-Arheilgen ist am Vormittag der Strom ausgefallen. Wie ein Sprecher des Netzbetreibers Entega mitteilte, war die Ursache ein beschädigtes Mittelspannungskabel. Die Störung dauerte etwa zwei Stunden und habe bis zum Mittag behoben werden können. Größere Auswirkungen etwa auf den Straßenverkehr habe es keine gegeben, teilte die Polizei mit.