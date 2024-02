Kabelfehler sorgt für Stromausfall in Darmstadt

Darmstadt (dpa/lhe) - Ein Kabelfehler hat am Dienstagmittag für einen Stromausfall in Darmstadt gesorgt. Ab etwa 12 Uhr war die Stromversorgung in Teilen des Stadtteils Darmstadt-Ost unterbrochen, wie Energieanbieter Entega am Dienstagnachmittag mitteilte. Betroffen waren demnach der Prinz-Christians-Weg und die Dieburger Straße. Laut Polizei kam es zu einem größeren Knall, außerdem entstanden Schäden an einem Gehweg. Grund für den Stromausfall war nach Angaben von Entega ein Kabelfehler im Erdreich. Die konkrete Ursache für den Defekt sei noch unklar.