Wegen Sparmaßnahmen

Audi streicht Geld für Weihnachtskonzerte und Firmenläufe

Wegen der Absatzkrise setzt der Konzern den Rotstift an: Die Unterstützung im Kultur- und Sportbereich soll wegfallen.

Audi tritt auch bei seinen Sponsoring-Ausgaben auf die Bremse. (Archivbild) Foto: Daniel Löb/dpa
Audi tritt auch bei seinen Sponsoring-Ausgaben auf die Bremse. (Archivbild)

Ingolstadt/Neckarsulm (dpa) - Die Sparmaßnahmen bei der VW-Tochter Audi treffen auch das Sponsoring des Autobauers rund um das Werk in Neckarsulm. So streicht Audi etwa das Weihnachtskonzert in Neckarsulm in diesem und dem nächsten Jahr sowie die Unterstützung des Heilbronner Firmenlaufs und des Friedrichshaller Sportvereins, wie aus einer Antwort des Konzerns hervorgeht.

«Angesichts der aktuell massiven wirtschaftlichen Herausforderungen überprüft Audi seine Ausgaben konsequent und leistet damit seinen Beitrag zur Zukunftssicherung des Unternehmens», heißt es vom Autobauer. Die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erforderten einen «verantwortungsvollen Umgang mit den verfügbaren Ressourcen». Der Fokus liegt darauf, «die Zukunftsfähigkeit langfristig zu sichern».

Am Heimatstandort wird Geld für Jugendchor weggekürzt

Audi befindet sich derzeit in einer schweren Krise - unter anderem, weil die Absätze in China und den USA sinken. Der Autobauer baut bereits Personal ab und spart. Weitere Maßnahmen in diese Richtung sind möglich.

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Neben den Konzertreihen und Sportveranstaltungen in Baden-Württemberg ist insbesondere auch Audis Heimatstandort Ingolstadt betroffen. Dort wird etwa die Partnerschaft mit der Kammerphilharmonie Ingolstadt und die finanzielle Unterstützung der Audi Jugendchorakademie beendet. Zudem streicht Audi auch dort die Unterstützung im Sportbereich zusammen.

Audi: Entscheidungen sind nicht leichtgefallen

Die Entscheidungen seien dabei nicht leichtgefallen, heißt es von Audi. «Viele der betroffenen Projekte haben das kulturelle, gesellschaftliche und sportliche Leben in den Standortregionen über viele Jahre geprägt und bereichert.» Über weitere Engagements werde man «zu gegebener Zeit und unter Berücksichtigung der dann geltenden Rahmenbedingungen entscheiden».

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Insbesondere in Ingolstadt entfallen dadurch zahlreiche Veranstaltungen und Förderungen. Die Entscheidungen seien nicht leichtgefallen, heißt es.

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