Ankündigung des VfB-Stars

Auf dem Frühlingsfest: Demirovic löst Bier-Versprechen ein

Nach der geschafften WM-Qualifikation mit Bosnien-Herzegowina will Stuttgarts Stürmerstar den VfB-Fans einen ausgeben. Nun steht auch fest, wann und wo.

Mit Bosniens Nationalteam für die WM qualifiziert: VfB-Profi Ermedin Demirovic. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa
Mit Bosniens Nationalteam für die WM qualifiziert: VfB-Profi Ermedin Demirovic. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Diese Drinks gehen auf seinen Deckel: VfB-Profi Ermedin Demirovic will sein Freibier-Versprechen auf dem Stuttgarter Frühlingsfest einlösen. Die Getränke würden am kommenden Montagabend ausgegeben, kündigte der bosnische Fußball-Nationalspieler in den sozialen Medien an. Für Kinder werde bei einer öffentlichen Trainingseinheit des VfB in den kommenden Wochen zudem ein Eiswagen bereitstehen, erklärte der 28-Jährige.

Demirovic hatte den VfB-Fans Freigetränke versprochen, sollte er mit Bosnien-Herzegowina die Qualifikation für die WM im Sommer schaffen. Mit den Siegen gegen Wales und Italien in den entscheidenden Spielen Ende März gelang dem Team schließlich der Sprung zum XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Damit gehe für ihn ein «ein riesengroßer Traum in Erfüllung», sagte Demirovic.

Wann und wo der Stürmer sein Versprechen einlösen würde, war bislang noch offen. Demirovic selbst trinkt eigener Aussage zufolge keinen Alkohol.

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