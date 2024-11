Wirtz wieder fit: Nagelsmann trainiert mit allen Spielern

Frankfurt/Main (dpa) - Zwei Tage vor dem Nations-League-Spiel gegen Bosnien-Herzegowina hat Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals mit allen verbliebenen Nationalspielern trainieren können. Bei der nicht-öffentlichen Einheit am Donnerstagvormittag war auch der Leverkusener Florian Wirtz mit dabei. Der 21-Jährige hatte in den vergangenen Tagen in Frankfurt/Main wegen eines Infekts pausiert.