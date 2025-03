Nummer eins: Baumann ist «auf den Geschmack gekommen»

Dortmund (dpa) - Nach seinem jahrelangen Reservistendasein in der Fußball-Nationalmannschaft macht Oliver Baumann die plötzliche Hauptrolle als Nummer eins im Rampenlicht großen Spaß. «Ja», sagte der 34-Jährige vor dem Viertelfinal-Rückspielspiel in der Nations League gegen Italien heute (20.45 Uhr/RTL) in Dortmund, er sei «auf den Geschmack gekommen - definitiv!»