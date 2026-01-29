«Auf Distanz halten»: KSC will in Braunschweig punkten

Karlsruhe (dpa) - Trainer Christian Eichner hat einen realistischen Blick auf die Tabellensituation des Karlsruher SC eingefordert. Nach einem Sieg und einem Unentschieden zum Rückrundenauftakt der 2. Fußball-Bundesliga dürfe sich der Tabellen-Achte weder in einer Komfortzone einrichten, noch den Blick ständig nach unten richten, erklärte er vor dem Spiel bei der abstiegsbedrohten Eintracht Braunschweig am Samstag (13.00 Uhr/Sky).

«Wir wissen, dass wir den Gegner auf Distanz halten oder den Abstand im besten Fall vergrößern können. Braunschweig wird aber genau das anders sehen», erklärte Eichner. Mit einem 2:0 bei Preußen Münster beendeten die Karlsruher nach dem Jahreswechsel eine Negativserie von sechs Spielen ohne Sieg, darunter waren fünf Niederlagen. Der Partie folgte ein 2:2 gegen Aufstiegsaspirant Hertha BSC. Dennoch hat der KSC nur sechs Punkte Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz.

Innenverteidiger Kobald ist wieder fit