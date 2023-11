«Auf eigenen Füßen» - Messe erholt sich von Pandemiejahren

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach den harten Pandemiejahren hat sich die Frankfurter Messegesellschaft von den Umsatzeinbrüchen erholt und peilt für 2024 Spitzenerlöse an. Für das laufende Geschäftsjahr werde ein Konzernumsatz von mehr als 600 Millionen Euro erwartet nach 454,2 Millionen im Jahr zuvor, teilte Messe-Chef Wolfgang Marzin am Donnerstag in Frankfurt mit. «Die Unternehmensgruppe steht finanziell wieder auf eigenen Füßen» und sei «betriebswirtschaftlich profitabel», betonte Marzin.