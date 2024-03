Schüssen auf Passanten in Kassel 32-Jähriger festgenommen

Kassel (dpa/lhe) - Ein 32-Jähriger soll mehrere Menschen in Kassel mit Schüssen verletzt haben. Am Montagmittag nahm ein Spezialeinsatzkommando den Mann in seiner Wohnung fest. «Er machte dabei einen verwirrten Eindruck», teilte die Polizei am Montag mit.

Vorausgegangen war eine intensive Fahndung, nachdem zwei Männer im Alter von 23 und 51 im Bereich einer Straßenbahn-Haltestelle offenbar durch Schüsse mit einer Luftdruckwaffe am Bein beziehungsweise im Gesicht verletzt worden waren. Sie hatten sich bei der Polizei gemeldet und müssen den Angaben zufolge nach derzeitigen Erkenntnissen in Krankenhäusern operiert werden.

Ein zunächst Unbekannter habe die beiden Passanten offenbar aus der Distanz verletzt, erklärten die Ermittler am Morgen. Die Straßenbahn-Haltestelle Kirchweg sowie eine Treppe, die zu einem Supermarkt führt, wurden zur Spurensicherung abgesperrt. Auch die anliegende Wilhelmshöher Allee war wegen des Polizeieinsatzes zeitweilig in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Bereits am 17. März war ein 18-Jähriger an einer Bushaltestelle vor dem Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe auf vergleichbare Weise verletzt worden. Er hatte plötzlich einen starken Schmerz an seiner Wade verspürt und an dieser Stelle anschließend eine kleine blutende Wunde entdeckt. Bei der ärztlichen Untersuchung war ein Projektil in seiner Wade gefunden worden, das operativ entfernt werden musste. Auch in diesem Fall vermutete die Polizei eine Luftdruckwaffe als Tatwaffe.