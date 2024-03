Tatverdächtiger nach Schüssen auf Passanten in U-Haft

Kassel (dpa/lhe) - Nach Schüssen auf Passanten in Kassel sitzt der 32-jährige Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Der Mann sei dem Haftrichter vorgeführt worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Dieser habe U-Haft angeordnet. Der 32-Jährige soll am Montagmorgen mehrere Menschen in Kassel mutmaßlich mit einer Luftdruckwaffe verletzt haben. Zwei Männer im Alter von 23 und 51 waren im Bereich einer Straßenbahn-Haltestelle durch Schüsse am Bein beziehungsweise im Gesicht verletzt worden, hatte die Polizei am Montag mitgeteilt. Beamte eines Spezialeinsatzkommandos nahmen den Mann schließlich gegen Mittag in seiner Wohnung fest.