Auf Wolken und Regen folgt heiteres Sommerwetter
Es wird wieder heiß in Hessen: Ab der Wochenmitte knacken die Temperaturen stellenweise erneut deutlich die 30 Grad-Marke. Am Donnerstag kann der Regenschirm zu Hause bleiben.
Offenbach/Main (dpa/lhe) - Nach einem grauen Tag erwartet die Menschen in Hessen zur Wochenmitte wieder freundliches Sommerwetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, steigen die Temperaturen im Tagesverlauf in der Nordhälfte auf Werte zwischen 23 und 29 Grad. Über die 30-Grad-Marke geht es im Süden Hessens, dort werden Höchsttemperaturen von 29 bis 33 Grad erwartet.
Dabei bleibt es laut DWD wechselnd bis stark bewölkt. Im Norden bringen die Wolken zeitweise Regen, sonst bleibt es trocken. Dies setzt sich auch in der Nacht zum Mittwoch fort. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 18 und 13 Grad, in höheren Lagen auf bis zu 11 Grad.
Ab Donnerstag örtlich wieder deutlich über 30 Grad
Der Mittwoch zeigt sich heiter bis sonnig. Wieder ist es südlich des Mains am wärmsten: Hier werden den Meteorologen zufolge Temperaturen von bis zu 30 Grad erwartet. Im Norden bleibt es mit Werten um 23 Grad deutlich kühler.
In der Nacht auf Donnerstag zeigt sich der Himmel nur gering bewölkt. Es bleibt trocken. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 18 und 13 Grad. Am Donnerstag setzt sich außer im Nordosten verbreitet die Sonne durch. Regen werde nicht erwartet, so der DWD. Mit Werten zwischen 27 Grad in Nordhessen und 34 Grad im Rhein-Main-Gebiet steigen die Temperaturen weiter.