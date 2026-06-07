Wechselhaftes Wetter zum Wochenstart in Hessen
Nach einem meist heiteren Ausklang des Wochenendes wird es in den kommenden Tagen erneut ungemütlich. Zunehmend ziehen Wolken auf, auch das Gewitterrisiko steigt wieder.
Offenbach/Main (dpa/lhe) - Auf einen zunächst heiteren Wochenstart folgen schon am Montagabend wieder vermehrt Wolken, Regen und vereinzelte Gewitter - der Regenschirm bleibt ein wichtiger Begleiter für die Menschen in Hessen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, setzt sich das trockene Wetter von Sonntag auch am Montag im Osten zunächst fort.
Von Westen her ziehen im Tagesverlauf dann zunehmend Wolken auf, die am Abend zu Regenschauern und vereinzelten Gewitter führen können. Erwartet werden Höchstwerte zwischen 23 und 26 Grad, in Hochlagen um 21 Grad. In der Nacht zum Dienstag bleibt es stark bewölkt. Bei örtlich schauerartigem Regen seien einzelne Gewitter nicht auszuschließen, so der DWD. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 13 und 8 Grad.
Temperaturen fallen zur Wochenmitte unter die 20 Grad-Marke
Am Dienstag gibt es besonders im Norden den Angaben zufolge immer wieder einzelne Schauer, auch Gewitter sind möglich. Teilweise ist mit Windböen zu rechnen. Die Meteorologen erwarten Höchsttemperaturen zwischen 16 und 20 Grad. Auch zur Wochenmitte kann es bei wechselnder Bewölkung und Temperaturen bis zu 19 Grad schauern und gewittern.