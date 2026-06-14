Wolken und Regenschauer zum Wochenstart in Hessen
Temperaturen teils deutlich unter 20 Grad, dazu immer wieder Schauer - zum Wochenstart zeigt sich das Wetter in Hessen ungemütlich.
Offenbach/Main (dpa/lhe) - Nach einem grauen Sonntag dominieren in Hessen auch zum Start in die neue Woche Wolken und Regenschauer das Wettergeschehen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, steigen die Temperaturen im Tagesverlauf am Sonntag auf Werte zwischen 17 und 22 Grad. Im Bergland werden Werte um 15 Grad erwartet. Vor allem nördlich des Mains sind Schauer möglich. Im Norden und im Bergland kann es zu teils starken Böen kommen.
In der Nacht zum Montag bleibt es größtenteils trocken. Dabei ist es wechselnd bewölkt, im Süden klart der Himmel vermehrt auf. Tiefstwerte zwischen 10 und 6 Grad werden erwartet. Der Montag beginnt laut DWD wechselnd bewölkt bei Temperaturen zwischen 17 und 23 Grad. In höheren Lagen bleibt es mit Werten um 14 Grad etwas kühler. Immer wieder sind dabei einzelne Regenschauer möglich.
Temperaturen bis 26 Grad
In der folgenden Nacht zeigt sich der Himmel zunächst nur gering bewölkt. Im Verlauf der Nacht ziehen von Westen her dichtere Wolkenfelder auf, es bleibt zunächst aber trocken. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 10 und 6 Grad. Am Dienstag ist es teils stark bewölkt. Zeitweise kann es den Meteorologen zufolge regnen. Die Temperaturen klettern auf Werte zwischen 22 und 26 Grad, in höheren Lagen auf Werte um 19 Grad.