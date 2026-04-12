Wetter

Wochenstart in Hessen bewölkt und zeitweise nass

Der Start in die neue Woche bringt in Hessen viele Wolken und zeitweise Regen. Danach erwarten die Meteorologen etwas freundlicheres und wärmeres Wetter.

Die Woche startet mit Wolken in Hessen - zeitweise kann es Regen geben. (Symbolfoto) Foto: Uwe Anspach/dpa
Die Woche startet mit Wolken in Hessen - zeitweise kann es Regen geben. (Symbolfoto)

Offenbach (dpa/lhe) - Zum Start der neuen Woche gibt es wechselhaftes Wetter in Hessen. So zeigt sich der Himmel am Montag stark bewölkt bis bedeckt und zeitweise fällt Regen oder Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 15 Grad, in Hochlagen bleibt es mit etwa 9 Grad etwas kühler. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost.

Auch am Dienstag gibt es zunächst teils noch viele Wolken. Gelegentlich fällt etwas Regen, der im Tagesverlauf abklingt. Dann kann es den Meteorologen zufolge auch größere Auflockerungen geben. Die Temperaturen erreichen zwischen 13 und 16, in höheren Lagen um 9 Grad.

Am Mittwoch wird es dann laut der Prognosen heiter bis wolkig und es bleibt niederschlagsfrei. Es wird etwas wärmer mit Höchstwerten von 15 bis 18 Grad, in Hochlagen 12 Grad. Meist weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

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