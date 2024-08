Aufbruch von Geldautomat gescheitert

Bad Soden-Salmünster (dpa/lhe) - Unbekannte Täter haben vergeblich versucht, einen Geldautomaten in der Spessart-Therme in Bad Soden-Salmünster (Main-Kinzig-Kreis) aufzubrechen. Nach Angaben der Polizei seien sie in der Nacht auf Montag in den Empfangsbereich der Einrichtung eingebrochen. Der Versuch, den Geldautomaten mit einem Trennschleifer aufzubrechen, sei dann offenbar gescheitert.