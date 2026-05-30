Verkehr

Auffahrunfall an roter Ampel – Verursacherin betrunken

Eine 25-Jährige fährt mit Alkohol im Blut auf ein wartendes Auto an einer roten Ampel auf. Es kommt zu einer Kettenreaktion.

Am Morgen bremst eine betrunkene Autofahrerin nicht rechtzeitig vor dem Rotlicht. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Am Morgen bremst eine betrunkene Autofahrerin nicht rechtzeitig vor dem Rotlicht. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Eine betrunkene Autofahrerin ist mit ihrem Wagen an einer Ampel in Mannheim auf ein anderes Auto aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurden insgesamt vier wartende Fahrzeuge ineinander geschoben, wie die Polizei mitteilte. 

Sie hätten am Morgen ordnungsgemäß an einer roten Ampel gestanden, als die Autofahrerin ungebremst auf sie aufgefahren sei und sie so ineinander schob, hieß es. Die 25-Jährige und drei weitere Beteiligte wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Unfallverursacherin hatte den Angaben zufolge Alkohol getrunken und musste eine Blutprobe abgeben. Alle Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Schaden liegt bei rund 50.000 Euro. Die Straße blieb während der Unfallaufnahme zwei Stunden lang vollständig gesperrt.

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