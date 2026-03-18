Unfall

Betrunkene Autofahrerin baut Unfall und überschlägt sich

Betrunken verliert eine Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kollidiert mit einem anderen Auto und überschlägt sich dann. Ihren Führerschein kassiert die Polizei kurze Zeit später ein.

Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Eberhardzell (dpa/lsw) - Eine betrunkene Autofahrerin ist bei einem Unfall bei Eberhardzell (Kreis Biberach) schwer verletzt worden. Die 52-Jährige habe in einem kurvigen Bereich die Kontrolle über ihr Auto verloren und sei dann auf die Gegenfahrbahn geraten, erklärte die Polizei. Dort sei sie mit dem entgegenkommenden Auto eines 54-Jährigen kollidiert. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Unfallverursacherin sei noch etwa 500 Meter weiter gefahren und dann von der Straße abgekommen, hieß es in der Mitteilung. Dort sei sie gegen einen Zaun geprallt und habe sich mit dem Fahrzeug überschlagen.

Die Schwerverletzte sei in ein Krankenhaus gebracht worden, erklärte die Polizei. Da die Frau stark nach Alkohol gerochen habe, sei ein Atemalkoholtest durchgeführt worden. Der habe einen Wert von 2,5 Promille ergeben. Eine Blutprobe sollte den genauen Wert ermitteln. Ihren Führerschein sei die Frau los, hieß es.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ladenburg: Betrunkene Autofahrerin verursacht Unfall
Auch Helfer alkoholisiert 

Ladenburg: Betrunkene Autofahrerin verursacht Unfall

Eine betrunkene Autofahrerin hat in Ladenburg einen Verkehrsunfall verursacht und einen Bekannten zum Abschleppen gerufen - der war allerdings auch alkoholisiert.

28.12.2025

Auto überschlägt sich bei Unfall auf A5 - drei Verletzte
Unfälle

Auto überschlägt sich bei Unfall auf A5 - drei Verletzte

Ein junger Fahrer verliert auf der A5 in einer Kurve die Kontrolle – das Auto überschlägt sich. Wie es zu dem schweren Unfall kam, schildert die Polizei.

23.11.2025

Betrunkene Mutter baut Unfall mit Kleinkind im Auto
Polizei

Betrunkene Mutter baut Unfall mit Kleinkind im Auto

Eine Frau sitzt betrunken am Steuer - und ihr Kind auf dem Rücksitz. Bei Talheim verliert sie die Kontrolle über den Wagen.

02.06.2025

Wagen überschlägt sich - Autofahrerin kommt ums Leben
Unfälle

Wagen überschlägt sich - Autofahrerin kommt ums Leben

Eine Frau verliert die Kontrolle über ihr Auto. Das Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab.

05.03.2025

Auto überschlägt sich - Fahrer betrunken und auf Drogen
Unfall

Auto überschlägt sich - Fahrer betrunken und auf Drogen

Ein Fahrer verliert auf der A66 die Kontrolle über seinen Wagen und überschlägt sich. Der Mann wird schwer verletzt. Danach versucht er laut Polizei, davonzulaufen.

01.08.2024