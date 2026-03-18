Betrunkene Autofahrerin baut Unfall und überschlägt sich

Eberhardzell (dpa/lsw) - Eine betrunkene Autofahrerin ist bei einem Unfall bei Eberhardzell (Kreis Biberach) schwer verletzt worden. Die 52-Jährige habe in einem kurvigen Bereich die Kontrolle über ihr Auto verloren und sei dann auf die Gegenfahrbahn geraten, erklärte die Polizei. Dort sei sie mit dem entgegenkommenden Auto eines 54-Jährigen kollidiert.

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Die Unfallverursacherin sei noch etwa 500 Meter weiter gefahren und dann von der Straße abgekommen, hieß es in der Mitteilung. Dort sei sie gegen einen Zaun geprallt und habe sich mit dem Fahrzeug überschlagen.