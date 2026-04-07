Unfall am Ostersonntag

Unfall bei Nagold: Verfahren gegen betrunkene Autofahrerin

Fünf junge Frauen sind in einem Auto unterwegs. Es überschlägt sich, alle Frauen werden schwer verletzt - einige lebensgefährlich. Jetzt ermittelt die Polizei, weil die Fahrerin getrunken hat.

Nach mehreren Überschlägen bleibt der Wagen der jungen Frauen auf dem Dach liegen. Foto: Dettenmeyer/SDMG/dpa
Nach mehreren Überschlägen bleibt der Wagen der jungen Frauen auf dem Dach liegen.

Nagold (dpa/lsw) - Nach dem Autounfall mit zwei lebensgefährlich verletzten Frauen bei Nagold (Kreis Calw) hat die Polizei ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen die betrunkene Fahrerin eingeleitet. Das teilte eine Polizeisprecherin mit. Zum Gesundheitszustand der beiden lebensgefährlich verletzten Mitfahrerinnen lägen keine neuen Auskünfte vor, hieß es.

Das Auto war am Ostersonntag am frühen Morgen auf der Bundesstraße 28 in einer Kurve von der Straße abgekommen, hatte sich mehrmals überschlagen und war auf dem Dach liegengeblieben. Die 19-jährige Fahrerin hatte laut Test 1,2 Promille Alkohol im Atem und war wohl zu schnell gefahren. Alle fünf Insassinnen des Fahrzeugs wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Sie sind zwischen 18 und 20 Jahre alt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zwei junge Frauen nach Unfall in Lebensgefahr
Auto überschlägt sich mehrmals

Zwei junge Frauen nach Unfall in Lebensgefahr

Ein Wagen kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich mehrmals. Die Insassen werden teils lebensgefährlich verletzt. Was die Polizei bislang zur Unfallursache sagt.

05.04.2026

Betrunkene Autofahrerin baut Unfall und überschlägt sich
Unfall

Betrunkene Autofahrerin baut Unfall und überschlägt sich

Betrunken verliert eine Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kollidiert mit einem anderen Auto und überschlägt sich dann. Ihren Führerschein kassiert die Polizei kurze Zeit später ein.

18.03.2026

Dossenheim: Betrunkene Opel-Fahrerin nach Unfall am Bahnhof verletzt 
B3 stundenlang gesperrt

Dossenheim: Betrunkene Opel-Fahrerin nach Unfall am Bahnhof verletzt 

Die 52-Jährige krachte in der Nähe des Bahnhofs gegen einen Ampelmast und wurde dabei verletzt. Sie stand wohl unter Alkoholeinfluss. Die B3 in Dossenheim war zwischenzeitlich voll gesperrt.

05.02.2026

Auto überschlägt sich - Fahrerin stirbt
Kreis Fulda

Auto überschlägt sich - Fahrerin stirbt

Ein Auto kommt in Osthessen von der Straße ab und überschlägt sich. Der Unfall gibt den Ermittlern Rätsel auf.

24.10.2025

Heppenheim: Auto überschlägt sich - Fahrerin unverletzt
Blaulicht

Heppenheim: Auto überschlägt sich - Fahrerin unverletzt

Eine 83-jährige Fahrerin überschlägt mit ihrem Auto auf der B460 und blieb unverletzt.

26.02.2025