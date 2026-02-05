Dossenheim: Unfall am Bahnhof - B3 voll gesperrt
Die B3 in Dossenheim ist nach einem Unfall voll gesperrt. Polizei und Rettungskräfte sind im Einsatz.
Dossenheim. Nach einem Unfall in der Nähe des Dossenheimer Bahnhofs ist die B3 zwischen der Schwabenheimer Straße und der Einmündung der L531 voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei fuhr eine Autofahrerin aus bislang ungeklärter Ursache um 7.20 Uhr gegen einen Ampelmast. Weitere Informationen zu den Umständen des Unfalls sowie zu den beteiligten Personen liegen derzeit noch nicht vor. Polizei und Rettungsdienste befinden sich im Einsatz. (heh)