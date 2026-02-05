Sperrung

Dossenheim: Unfall am Bahnhof - B3 voll gesperrt

Die B3 in Dossenheim ist nach einem Unfall voll gesperrt. Polizei und Rettungskräfte sind im Einsatz.

Eine Autofahrerin soll gegen eine Ampel gefahren sein (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Eine Autofahrerin soll gegen eine Ampel gefahren sein (Symbolbild).

Dossenheim. Nach einem Unfall in der Nähe des Dossenheimer Bahnhofs ist die B3 zwischen der Schwabenheimer Straße und der Einmündung der L531 voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei fuhr eine Autofahrerin aus bislang ungeklärter Ursache um 7.20 Uhr gegen einen Ampelmast. Weitere Informationen zu den Umständen des Unfalls sowie zu den beteiligten Personen liegen derzeit noch nicht vor. Polizei und Rettungsdienste befinden sich im Einsatz. (heh)

