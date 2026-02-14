Auffahrunfall auf A5 mit sechs Fahrzeugen
Weil ein Autofahrer nicht rechtzeitig vor dem Ende einer Reihe stehender Fahrzeuge bremst, kommt es auf der A5 zu einer Kettenreaktion. Die Autobahn wird zeitweise komplett gesperrt.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einem Auffahrunfall mit sechs Fahrzeugen sind auf der Autobahn 5 bei Frankfurt zwei Menschen leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Freitagmorgen zwischen dem Autobahnkreuz Bad Homburg und dem Nordwestkreuz, wie die Polizei mitteilte. Die Autobahn sei für die Dauer der Einsatz- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt worden.
Laut Polizei war ein Autofahrer mit seinem Wagen auf mehrere, vor ihm verkehrsbedingt zum Stehen gekommene Fahrzeuge aufgefahren. Dabei seien diese ineinander geschoben worden. Durch den Aufprall sei eines der Autos auf die rechte Fahrspur gedrückt worden und dort mit einem weiteren Fahrzeug kollidiert.
Auf die Reihe sei zudem ein sechstes Auto aufgefahren, das nicht mehr rechtzeitig habe bremsen können. Die beiden Leichtverletzten wurden laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein hoher Sachschaden.