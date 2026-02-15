Unfälle

Mehrere Kollisionen auf Autobahn - Mann schwer verletzt

Insgesamt sechs Fahrzeuge sind in gleich zwei Auffahrunfälle auf der Autobahn verwickelt. Einsatzkräfte müssen einen eingeklemmten Autofahrer aus seinem Fahrzeug befreien.

Die Strecke am Viernheimer Dreieck war zeitweise voll gesperrt. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Die Strecke am Viernheimer Dreieck war zeitweise voll gesperrt. (Symbolbild)

Viernheim (dpa/lhe) - Bei zwei Auffahrunfällen auf der Autobahn 67 bei Viernheim (Landkreis Bergstraße) sind ein Mensch schwer und zwei weitere leicht verletzt worden. Der Zusammenstoß zweier Autos eines 24-Jährigen und eines 20-Jährigen löste eine weitere Kollision sowie einen Nachfolgeunfall aus, wie die Polizei Viernheim mitteilte. Im Zuge der Unfallaufnahme war die Fahrbahn laut Einsatzkräften zeitweise voll gesperrt. 

Impressum

Der 24-jährige Fahrer sei beim Versuch, den 20-Jährigen zu überholen, aus bislang ungeklärter Ursache mit dessen Wagen zusammengestoßen. Der Jüngere sei dann gegen die Leitplanken geprallt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Er habe schwere Verletzungen erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. 

Zweite Unfallstelle durch Kollision am Stauende

Ein 62-jähriger Beifahrer des Mannes habe leichte Verletzungen erlitten. Der 24-Jährige blieb den Angaben zufolge unverletzt. Ein dahinter fahrender 61-Jähriger sei danach ebenfalls in die Unfallstelle gefahren und gegen Schutzplanken geprallt. Auch er sei unverletzt geblieben. 

Bei einem durch den Unfall nachfolgenden Rückstau sei schließlich der Wagen eines 41-Jährigen in einem zweiten Auffahrunfall auf ein Auto am Stauende aufgefahren. Dabei sei die Beifahrerin des 41-Jährigen leicht verletzt worden, so der Sprecher. Zusätzlich sei er noch gegen ein weiteres Auto geprallt. Die Polizei gibt für beide Unfälle mit den jeweils drei beteiligten Fahrzeugen eine Schadenshöhe im mittleren fünfstelligen Bereich an.

