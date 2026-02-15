Mehrere Kollisionen auf Autobahn - Mann schwer verletzt

Viernheim (dpa/lhe) - Bei zwei Auffahrunfällen auf der Autobahn 67 bei Viernheim (Landkreis Bergstraße) sind ein Mensch schwer und zwei weitere leicht verletzt worden. Der Zusammenstoß zweier Autos eines 24-Jährigen und eines 20-Jährigen löste eine weitere Kollision sowie einen Nachfolgeunfall aus, wie die Polizei Viernheim mitteilte. Im Zuge der Unfallaufnahme war die Fahrbahn laut Einsatzkräften zeitweise voll gesperrt.

Der 24-jährige Fahrer sei beim Versuch, den 20-Jährigen zu überholen, aus bislang ungeklärter Ursache mit dessen Wagen zusammengestoßen. Der Jüngere sei dann gegen die Leitplanken geprallt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Er habe schwere Verletzungen erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Zweite Unfallstelle durch Kollision am Stauende

Ein 62-jähriger Beifahrer des Mannes habe leichte Verletzungen erlitten. Der 24-Jährige blieb den Angaben zufolge unverletzt. Ein dahinter fahrender 61-Jähriger sei danach ebenfalls in die Unfallstelle gefahren und gegen Schutzplanken geprallt. Auch er sei unverletzt geblieben.