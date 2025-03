Motorradfahrer nach Auffahrunfall auf A5 schwer verletzt

Frankfurt (dpa/lhe) - Nach einem Auffahrunfall auf der Autobahn 5 am Sonntag befindet sich ein Motorradfahrer mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Leichte Verletzungen erlitten hingegen vier der Insassen eines Autos, das in den Unfall in Frankfurt am Main verwickelt war, wie die Polizei mitteilte. Sie hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.