Unfälle

Auffahrunfall in Rennerod mit vier Verletzten

In einer rheinland-pfälzischen Gemeinde nahe der hessischen Grenze stoßen zwei Wagen zusammen. Dabei kommt nur der Unfallverursacher mit dem Schrecken davon.

Rettungskräfte brachten einen 24-jährigen Fahrer und seine drei Mitfahrer zur weiteren Behandlung in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Marcel Kusch/dpa
Rettungskräfte brachten einen 24-jährigen Fahrer und seine drei Mitfahrer zur weiteren Behandlung in eine Klinik. (Symbolbild)

Rennerod (dpa) - Vier Menschen sind bei einem Auffahrunfall in Rennerod im Westerwaldkreis verletzt worden. Ein 26-Jähriger war am Samstagabend auf den Wagen eines 24-Jährigen aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Der Unfallverursacher sei dabei unverletzt geblieben, hieß es weiter. Die vier Insassen des anderen Autos wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die genaue Unfallursache ist bislang unklar. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Frau stirbt nach schwerem Auffahrunfall auf der A5
Südhessen

Frau stirbt nach schwerem Auffahrunfall auf der A5

Ein 42-Jähriger fährt mit seinem Wagen auf ein Fahrzeug vor ihm auf. In dem Auto befindet sich auch ein Säugling. Der Zusammenstoß hat schwerwiegende Folgen.

08.02.2026

Autos stoßen frontal zusammen - drei Menschen verletzt
Unfälle

Autos stoßen frontal zusammen - drei Menschen verletzt

Ein Autofahrer kommt von der Spur ab. Sein Wagen stößt frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Drei Menschen werden verletzt.

31.08.2025

Auto und Bus stoßen frontal zusammen: drei Menschen verletzt
Unfälle

Auto und Bus stoßen frontal zusammen: drei Menschen verletzt

Ein Autofahrer gerät in den Gegenverkehr. Dort stößt er mit seinem Wagen frontal mit einem Linienbus zusammen. Neben den Fahrern wird auch ein weiblicher Fahrgast verletzt.

12.07.2025

Wagen stoßen auf Autobahn zusammen - drei Leichtverletzte
Unfälle

Wagen stoßen auf Autobahn zusammen - drei Leichtverletzte

Ein Autofahrer übersieht beim Spurwechsel einen Wagen, beide prallen zusammen. Dann wird noch ein dritter Wagen in den Unfall verwickelt.

07.02.2025

Sieben Verletzte bei Auffahrunfall auf A3
Mittelhessen

Sieben Verletzte bei Auffahrunfall auf A3

Aufgrund der riskanten Fahrweise eines 37-Jährigen kommt es auf der A3 bei Limburg zu einem Auffahrunfall. Insgesamt werden sieben Menschen leicht verletzt - darunter zwei Kinder.

13.07.2024