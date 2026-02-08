Verkehr

Frau stirbt nach schwerem Auffahrunfall auf der A5

Ein 42-Jähriger fährt mit seinem Wagen auf ein Fahrzeug vor ihm auf. In dem Auto befindet sich auch ein Säugling. Der Zusammenstoß hat schwerwiegende Folgen.

Sanitäter bringen den schwer verletzten Fahrer und den Säugling in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Sanitäter bringen den schwer verletzten Fahrer und den Säugling in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Darmstadt (dpa/lhe) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 5 nahe Darmstadt ist eine Frau ums Leben gekommen. Ein 42-Jähriger fuhr am frühen Morgen mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache auf das Auto vor ihm auf, wie die Polizei mitteilte. In dem Wagen befanden sich ein 34 Jahre alter Fahrer, eine 29-jährige Beifahrerin und ein Säugling.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Das Baby blieb unverletzt. Sanitäter brachten den Säugling und den 34-Jährigen in eine Klinik. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert.

Für die Zeit der Unfallaufnahme blieb die Autobahn in einer Richtung rund vier Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 50.000 Euro.

