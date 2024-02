Frau stirbt nach schwerem Verkehrsunfall

Lampertheim-Hüttenfeld (dpa/lhe) - Eine Frau ist nach einem schweren Verkehrsunfall auf einer Landstraße zwischen Viernheim und Lampertheim an ihren Verletzungen gestorben. Ihr Ehemann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Der 86-Jährige fuhr mit seiner 83 Jahre alten Frau auf der Landstraße 3111 in Richtung Hüttenfeld, als das Auto aus unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geriet.