Viernheim: Auto überschlägt sich auf Landstraße 

Viernheim. Ein Auto hat sich gegen 11.30 Uhr am Donnerstagvormittag auf der L3111 bei Viernheim überschlagen. Die Polizei bestätigte den Unfall auf Anfrage und teilte mit, dass die Fahrbahn gegen 12.45 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben wurde. Zwischenzeitich sei der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei geführt worden. Weiter Erkenntnisse lagen den Beamten zunächst nicht vor. Nach WNOZ-Informationen wurden zwei Insassen in einem Fiat durch den Überschlag leicht verletzt. Der Unfall soll sich an der Einmündung zum Lorscher Weg ereignet haben. Ein anderer Autofahrer habe in die L3111 einbiegen wollen und sei dabei offenbar zu weit in die Straße gefahren. Der in Richtung Viernheim fahrende Fiat-Fahrer habe ausweichen müssen, sei gegen die Leitplanke geprallt und das Auto habe sich daraufhin überschlagen. Zu einem Zusammenstoß der beiden Autos sei es nicht gekommen, der Fiat musste abgeschleppt werden. (dls)