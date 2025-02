Auto überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt

Friesenheim (dpa/lsw) - Ein junger Autofahrer hat sich im Ortenaukreis mit seinem Wagen mehrfach überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 25-Jährige in den frühen Morgenstunden vermutlich alkoholisiert mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 3 von Friesenheim kommend unterwegs, als er in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überschlug sich den Angaben zufolge und blieb mehrere Meter weiter in einem Feld liegen.