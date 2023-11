Auffahrunfall mit drei Verletzten auf der Autobahn

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 66 bei Wiesbaden sind am Mittwochabend drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Unfall in einem Stau. In dem einen Auto befanden sich zwei Frauen, von denen eine schwerer verletzt wurde, wie ein Polizeisprecher sagte. Die andere Frau und der Fahrer eines Kleintransporters erlitten leichte Verletzungen.