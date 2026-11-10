Auffahrunfall mit sieben Autos - mehrere Verletzte

Hochdorf (dpa/lsw) - Auf einer Bundesstraße im Landkreis Biberach sind am Morgen sieben Fahrzeuge zusammengestoßen. Mehrere Menschen seien bei dem Unfall in der Nähe von Hochdorf verletzt worden, teilte die Polizei mit. Unklar sei die Zahl der Verletzten und das Ausmaß ihrer Verletzungen. Die Unfallursache sei ebenfalls noch unbekannt, die Ermittlungen würden laufen.