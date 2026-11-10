Polizei

Auffahrunfall mit sieben Autos - mehrere Verletzte

Ein schwerer Verkehrsunfall im Landkreis Biberach führt zu mehreren Verletzten. Viele Fragen sind noch offen - der Verkehr wird über Stunden umgeleitet.

Bei einem Unfall bei Hochdorf stießen sieben Autos zusammen, mehrere Menschen wurden verletzt. (Symbolbild) Foto: Oliver Berg/dpa
Bei einem Unfall bei Hochdorf stießen sieben Autos zusammen, mehrere Menschen wurden verletzt. (Symbolbild)

Hochdorf (dpa/lsw) - Auf einer Bundesstraße im Landkreis Biberach sind am Morgen sieben Fahrzeuge zusammengestoßen. Mehrere Menschen seien bei dem Unfall in der Nähe von Hochdorf verletzt worden, teilte die Polizei mit. Unklar sei die Zahl der Verletzten und das Ausmaß ihrer Verletzungen. Die Unfallursache sei ebenfalls noch unbekannt, die Ermittlungen würden laufen.

Für die Unfallaufnahme wurde laut Polizei die Bundesstraße 30 Ravensburg in Richtung Biberach zwischen Hochdorf-Schweinhausen und Biberach-Süd/Jordanei gesperrt. Eine örtliche Umleitung sei eingerichtet, hieß es. Die Sperrung werde aller Voraussicht nach bis in die späten Vormittagsstunden andauern. Um den genauen Unfallhergang zu klären, fertigt die Polizei auch mit einer Drohne Übersichtsaufnahmen von der Unfallstelle an.

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