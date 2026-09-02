Auffahrunfall mit zwei Fahrrädern - Frau schwer verletzt
Die Radfahrerin wird schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der ebenfalls beteiligte Radfahrer erleidet leicht Verletzungen. Was bislang zu dem Unfallhergang bekannt ist.
Biedenkopf-Wallau (dpa/lhe) - Eine 42 Jahre alte Fahrradfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Sie sei zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit.
Demnach seien die 42-Jährige und ein 36-jähriger Mann am Dienstagabend mit ihren Fahrrädern hintereinander in Biedenkopf-Wallau unterwegs gewesen. Ersten Erkenntnissen zufolge sei die Frau von hinten auf den Mann aufgefahren, sodass beide stürzten. Der 36-Jährige wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt.