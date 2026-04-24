Aufmerksame Bewohner retten ihren Nachbarn das Leben

Hofstetten/Durmersheim (dpa/lsw) - Gleich zweimal haben diese Woche aufmerksame Bürger ihren betagten Mitmenschen das Leben gerettet. In Hofstetten (Ortenaukreis) fiel einer Frau auf, dass ihr sonst zuverlässiger Nachbar nicht zur Arbeit gegangen war, wie die Polizei mitteilte. Die Rollläden blieben ungeöffnet. Klingeln und Klopfen brachte nichts, also holte sie Hilfe. Der Mann wurde schließlich in seinem Schlafzimmer gefunden – deutlich geschwächt und schweren Atems. Ein Notarzt versorgte den Mann und brachte ihn in ein Krankenhaus. Die besorgte Nachbarin, die am Montag genau richtig gehandelt hatte, nahm den Hund des Mannes zu sich.

In Durmersheim kam es Donnerstag zu einem ähnlichen Fall. Ein Hausverwalter hatte sich Sorgen um eine Frau gemacht, die er schon längere Zeit nicht mehr gesehen hatte. Der Mann ging aufs Polizeirevier. Zusammen mit der Feuerwehr und dem Rettungsdienst wurde die Wohnung durch ein Kellerfenster betreten. Auch hier war es den Angaben der Polizei mutmaßlich gerade rechtzeitig zur Rettung gekommen. Die Frau lag dehydriert und geschwächt im Bett. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.