62-Jähriger soll mutmaßlich Vater erwürgt haben

Wabern (dpa/lhe) - Ein 62-Jähriger aus Nordhessen steht unter dem Verdacht, seinen 87-jährigen Vater erwürgt zu haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sollen sich die beiden Männer mutmaßlich in der gemeinsamen Wohnung in Wabern im Schwalm-Eder-Kreis gestritten haben. Dabei soll es bereits am Mittwoch der vorigen Woche zur der Tat gekommen sein. Am darauffolgenden Tag habe der 62-Jährige selbst Rettungskräfte verständigt, die den Tod des Vaters feststellten. Der Sohn sei widerstandslos festgenommen worden.