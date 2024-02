Prozess wegen Mordes an Prostituierter

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach dem Tod einer Prostituierten beginnt am Mittwoch (9.30 Uhr) vor dem Landgericht Frankfurt ein Mordprozess gegen einen 46 Jahre alten Mann. Die Anklage wirft ihm vor, die Frau im Oktober 2022 mit in seine Offenbacher Wohnung genommen und dort geschlagen zu haben. Außerdem soll er sie mit dem Messer bedroht und schließlich erwürgt haben. Anschließend soll der Mann, ein Türke, die Leiche der Frau verpackt und monatelang in der Wohnung gelassen haben.