Urteil im Prozess um getötete Prostituierte erwartet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Prozess um eine gewaltsam getötete Prostituierte wird am Freitag (12.00 Uhr) vor dem Landgericht Frankfurt das Urteil gegen den wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen angeklagten Mann erwartet. Die Staatsanwaltschaft beantragte eine lebenslange Haftstrafe mit der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld, während die Verteidigung in der vom Angeklagten eingeräumten Tat lediglich einen Totschlag sah und auf eine kürzere Haftstrafe plädierte.

Der 46 Jahre alte Angeklagte hatte die 27 Jahre alte Frau einige Wochen vor der Tat in einem Sex-Club kennengelernt. Das Opfer habe sich geweigert, dem Mann zuliebe die Prostitution aufzugeben, so die Staatsanwältin. Er habe dann aus einem Mix aus Kontrollwahn, Besitzdenken und Eifersucht heraus gehandelt. Im Oktober 2022 habe er die Frau in seiner Offenbacher Wohnung zunächst mit einem Messer verletzt und danach erwürgt.