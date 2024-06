Prostituierte getötet: Höchststrafe gefordert

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Prozess um den Mord an einer Prostituierten hat die Staatsanwaltschaft am Dienstag lebenslange Haft wegen Mordes für einen 46-Jährigen gefordert. Vor dem Landgericht Frankfurt ging die Anklagevertreterin vom Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe aus. Sie beantragte die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld - das würde eine mögliche Haftentlassung nach bereits 15 Jahren ausschließen.

Der 46 Jahre alte Angeklagte türkisch-kurdischer Herkunft hatte die 27 Jahre alte Frau einige Wochen vor der Tat in einem Sex-Club kennengelernt. Das Opfer habe sich geweigert, dem Mann zuliebe die Prostitution aufzugeben, so die Staatsanwältin. Er habe dann aus einem Mix aus Kontrollwahn, Besitzdenken und Eifersucht heraus gehandelt. Im Oktober 2022 habe er die Frau in seiner Offenbacher Wohnung zunächst mit einem Messer verletzt und danach erwürgt.