Lebenslange Haft für Mord an Prostituierter

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen Mordes an einer Prostituierten in Offenbach ist ein 46 Jahre alter Mann am Freitag vom Landgericht Frankfurt zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Richter gingen vom Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe aus, verzichteten jedoch auf die Feststellung der besonderen Schuldschwere, die eine Haftentlassung nach bereits 15 Jahren unmöglich gemacht hätte. Die Tat rage über das gewohnte Maß bei Mord nicht hinaus, hieß es dazu.