Frau erwürgt und Leiche gelagert - Prozess hat begonnen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Über ein Jahr nach dem Fund einer getöteten Frau in einer Wohnung in Frankfurt hat im Landgericht der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Ihm werde Totschlag vorgeworfen, sagte die Staatsanwältin bei der Verlesung der Anklage vor der Schwurgerichtskammer. Der 66-jährige Deutsche soll die Frau erwürgt und über zwei Monate lang in ihrer Wohnung aufgebahrt haben, bis Polizisten die verwesende Leiche fanden. Ein mögliches Motiv für die Tat nannte die Anklage nicht.