Frau erwürgt und aufgebahrt: Schwurgericht verkündet Urteil

Schmitten/Frankfurt (dpa/lhe) - Über zwei Monate lang lag eine erwürgte Frau aufgebahrt in ihrem Schlafzimmer - am Donnerstag (14.30 Uhr) will das Frankfurter Landgericht sein Urteil gegen den mutmaßlichen Täter verkünden. Der 66-Jährige war ein Freund der Getöteten, angeklagt ist er wegen Totschlags. Er hat die Tat vom 2. Februar 2024 gestanden, jedoch keine Details und kein Motiv genannt. Die Staatsanwältin forderte eine Haftstrafe von 13 Jahren, der Verteidiger plädierte auf maximal zehn Jahre.