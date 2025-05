Prozess um erwürgte Frau: Anklage fordert 13 Jahre Haft

Schmitten/Frankfurt (dpa/lhe) - Der Fall einer erwürgten Frau lässt im Prozess am Frankfurter Landgericht Fragen offen: Warum soll ihr Freund sie am Mittag des 2. Februar 2024 getötet haben? «Wir haben nicht feststellen können, warum es passiert ist», sagte die Staatsanwältin nach dem Ende der Beweisaufnahme in ihrem Plädoyer. Sie forderte ebenso wie der Rechtsanwalt der Tochter der Getöteten eine Haftstrafe von 13 Jahren wegen Totschlags.