Die wichtigsten Prozesse und Urteile 2024

Fußballfunktionäre und die AWO-Chefs müssen sich 2024 in Frankfurt vor Gericht verantworten. Im großen Reichsbürger-Prozess steht zumindest eine Vorentscheidung an. In Kassel geht es um die Wurst. Ein 99-Jähriger kommt vor eine Jugendstrafkammer.